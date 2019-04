San Marino perde gara 2 a Bologna

In gara2, a Bologna, a imporsi è la Fortitudo, che parte subito sul 2-0 e finisce col capitalizzare quel vantaggio tenendolo quasi intatto fino all’ultimo inning. Per San Marino un’altra gara nella quale non batte meno dell’avversario: nella prima partita a Serravalle le valide di Albanese e compagni erano state di più, nel match del “Falchi” pari. Fatto sta che sono arrivate comunque due sconfitte sul filo di lana.