San Marino sfida Grosseto a caccia della vetta nel girone

Dopo 20 giorni di pausa, San Marino torna sul diamante per il quinto turno della Fase vincitori del campionato di baseball. Avversario della tripla sfida, in programma allo stadio di Serravalle tra domani sera e sabato, il Big Mat Grosseto. L'ultima volta contro i toscani finì 3-0 in favore dei Titani, che, a maggio, s'imposero a Grosseto per 2-0, 4-2 e 6-0. Dopo quel triplo confronto, per San Marino è arrivato un periodo di alti e bassi, con cinque vittorie, ma anche quattro sconfitte, tra le sfide con Fortitudo, Senago e Parma, le prime due giocate in trasferta e l'ultima disputata in casa. Messi in archivio 12 incontri, i Titani sono ora al secondo posto, che garantirebbe l'accesso ai playoff, a una partita di distanza dalla vetta, occupata da Bologna.

Con il calendario che in contemporanea offre la sfida tra Fortitudo e Parma, ecco servita l'occasione perfetta, per San Marino, di mettere distanza tra sé e il terzo posto, considerando anche che Parma ha due partite in più già disputate, o addirittura di andare a caccia della vetta. Tuttavia, il manager Doriano Bindi spiega che "queste sono le classiche partite che, se affrontate male, si perdono", e invita a non farsi ingannare dal 3-0 dell'andata, "in cui le sfide sono state tutto sommato equilibrate e vinte con margini non troppo ampi".

Per mitigare il periodo di inattività, dovuto al turno di riposo e alla giornata di stop del campionato, i Titani hanno disputato due test match a Modena, sabato scorso. Il primo è finito 1-1, mentre il secondo, in cui la squadra si è sciolta, è andato a San Marino per 10-3. Appuntamento a domani per gara-1 con Grosseto, alle ore 20, mentre gara-2 e gara-3 si disputeranno sabato, una alle 16, l'altra alle 20.