Sansovini si allena in Sudafrica con i campioni olimpici

Nel video l'intervista a Francesco Sansovini

Per dar vita a una stagione sportiva d'élite, serve una preparazione d'élite. È per questo motivo che Francesco Sansovini, stella dell'atletica leggera sammarinese, è volato fino in Sudafrica, dove si sta allenando nel centro d'eccellenza di Stellenbosch, appoggiandosi alla Federazione inglese. A faticare insieme a lui ci sono gli atleti del gruppo sportivo padovano di cui fa parte, il tecnico e preparatore olimpico Marco Airale e compagni d'allenamento di varie nazionalità, tra cui campioni olimpici come il giamaicano Omar McLeod, oro a Rio 2016 sui 110 ostacoli.

In Sudafrica, dove ha trovato un clima ideale, lo sprinter sammarinese e detentore del record nazionale sui 100 metri piani alterna sessioni in pista a sessioni in palestra, in vista dell'inizio di stagione, che partirà con alcune gare indoor e proseguirà con delle competizioni a livello locale. Il tutto, però, avendo già in ben in mente quali saranno i grandi obiettivi del 2025: i Giochi dei piccoli Stati d'Europa, la Coppa Europa e i Mondiali di settembre.

"Abbiamo deciso di continuare il lavoro della scorsa stagione venendo qui in Sudafrica per preparare tuta la stagione outdoor, in particolare i Giochi dei piccoli Stati che saranno a fine maggio - spiega Airale -. Qui abbiamo trovato delle condizioni favorevoli sia per il clima, sia perché c'erano altri gruppi che stavano preparando la stagione all'aperto e che ci possono spingere a fare sempre meglio. Inoltre, abbiamo un'università che ci accoglie e possiamo usare i loro impianti, palestra e pista, rendendo Stellenbosch la meta ideale per il lavoro che dobbiamo fare".