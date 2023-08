Semifinali scudetto, San Marino va a Grosseto per gara-3 sul 2-0

Il campionato di baseball si avvicina all'ultima fase: entro domenica conosceremo le squadre che si contenderanno lo scudetto 2022/23 e, soprattutto, si saprà se San Marino potrà provare a difendere il titolo. Due gare di semifinale sono andate, cinque, al massimo, ne restano da disputare, con entrambe le serie al momento ben indirizzate: da un lato verso i Titani, favoriti nella sfida con Grosseto, dall'altro verso Bologna, nel difficile incrocio con Parma, che hanno fatto bottino pieno in casa. Tuttavia, nonostante il doppio vantaggio di San Marino e Fortitudo, le partite sono state fin qui equilibrate e c'è sicuramente margine di rimonta per le avversarie. Soprattutto per Parma, che in gara-2 è stata penalizzata da un problema fisico accusato dal lanciatore Bocchi, ma nel frattempo ha aggiunto alla rosa un giocatore di enorme qualità ed esperienza: è Alex Liddi, 35enne interno campione d'Europa nel 2016 e primo italiano a esordire nella MLB statunitense, che ci sarà già in gara-3. Per il sanremese, protagonista in tanti campionati esteri, sarà il debutto in Serie A. Nei primi due incontri, la Fortitudo si è imposta in casa per 11-7 e 1-0, passando solo nel finale di partita in gara-2. Stessa cosa è successa a San Marino, ma a partite invertite, con Grosseto che nella prima sfida sul diamante di Serravalle ha tenuto il pareggio fino a metà quarto inning, per poi crollare, e nella seconda ha ceduto solo al settimo. dopo aver piazzato nove battute valide e aver sfiorato il vantaggio nel sesto. Ora si arriva all'inversione di campo, con le serie che si spostano a Parma e Grosseto per gara-3 e 4, in programma lunedì e martedì alle 20.30, e l'eventuale gara-5, mercoledì. Se necessarie, per decidere le finaliste ci sarebbero poi anche gara-6 e gara-7, sabato e domenica.