Al via domani il Memorial “Simone De Luigi”, l'Open organizzato dal San Marino Tennis Club in memoria della giovane promessa del tennis biancazzurro scomparso tragicamente a fine agosto 2022. Ben 64 giocatori iscritti ad un torneo che avrà un montepremi di 4000 euro e si chiuderà il prossimo 17 settembre. Al momento l'albo d'oro vede come vincitori lo stesso De Luigi e Mattia Muraccini, che trionfò lo scorso anno.