Buona la prima per la Nazionale di Volley di San Marino impegnata ad Edimburgo, in Scozia, per gli Europei dei Piccoli Stati (CEV Small Countries Tournament). Nell'esordio contro l'Irlanda, i biancazzurri di coach Stefano Mascetti si sono imposti con un netto 3-0 (25/10, 25/15, 25/12).

San Marino non sbaglia nemmeno la seconda partita e supera 3-1 l’Islanda (31/29, 25/23, 23/25, 25/22). Sabato pomeriggio alle 16:30 la semifinale contro la seconda del girone A.