Sorridono Lavagno e Giannessi

Prima giornata tutta tricolore al San Marino Open. Nel match di apertura sul campo centrale Edoardo Lavagno, torinese, ha battuto 6-3 6-4 il giocatore di casa Marco De Rossi. In tabellone grazie ad una wild card, il sammarinese ha giocato alla pari meritandosi gli applausi dei suoi connazionali. Il secondo match si e’ trasformato in una vera e propria maratona conquistata in rimonta da Alessandro Giannessi sul tunisino Moez Echargui per 1-6 6-4 6-4. Vince in tre set anche il bosniaco Fatic sull’argentino Burruchaga.