Sport Speciali: secondo posto per San Marino nel 10° Torneo Internazionale di calcio a 5

La città di Padova ha ospitato nel fine settimana dal 20 al 22 settembre il decimo Torneo Internazionale di calcio a 5 per disabili, alla quale ha partecipato anche una rappresentativa della Federazione Sammarinese Sport Speciali con Filippo Bacciocchi (capitano), Giampiero Palazzo, Gian Luigi Bartolini, Alex Fiorini, Davide Bernardini, Stefano De Mattia e Jennyfer Riera. I sammarinesi sono partiti bene nelle fasi di qualificazioni con due vittorie, 3-1 contro l'ASD Calcio Veneto e 5-1 contro il Castellarano. Nell'ultima partita di qualificazione è arrivata la sconfitta contro Padova per 2 a 1. È stata la formazione veneta a trionfare in finale contro i Titani, in un'avvincente sfida finita sul 2-2 ai tempi regolamentari e decisa ai calci di rigore.