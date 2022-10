Taekwondo San Marino Team sbanca Malta 2022

Un vero capolavoro quello ottenuto nella terza uscita stagionale per i 4 ragazzi del Club Taekwondo San Marino, guidati dal Coach nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan). Nell’isola di Malta, all’Invitational Games 2022 di combattimento, i nostri portacolori hanno fatto saltare il banco.

Nelle gare junior Samuel Tarini (2° dan -63 kg.), dopo i primi incontri batte in finale Jonas Eysturtun e conquista l’oro, seguito da Stefano Crescentini (2° dan -73 kg.) che, invece, raggiunge il terzo gradino del podio, perdendo in semifinale con Aris Stylianidis.

Nella seconda giornata, dedicata ai senior oro per Daniele Leardini (1° dan -87 kg) che batte in finale Daniel Timoteo 2 round a 0, un argento per Stefano Crescentini (2° dan -80 kg.) che gareggiando anche nella categoria olimpica +80 kg senior acquisisce ben 7,2 punti nel ranking mondiale che lo vede salire al n. 202. Bronzo per Michele Ceccaroni (4° dan -68 kg.) n. 90 del ranking mondiale.

Il bottino finale è di 5 medaglie: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. Il Taekwondo San Marino incrementa il suo palmares raggiungendo il numero di 275 fra medaglie e trofei complessivi e si rende sempre più protagonista sulla scena internazionale.