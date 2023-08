Andrea Pellegrino è il primo finalista degli Internazionali di Tennis di San Marino. L'atleta italiano ha superato Nerman Fatic, costretto al ritiro durante il terzo set. Il bosniaco vince 6-3 il primo set, poi il pareggio di Pellegrino 6-3. Grande giornata per l'italiano che in mattinata aveva vinto il quarto di finale contro Weis ed ora superato Fatic. Andrea Pellegrino sfiderà in finale il vincitore del derby spagnolo tra Rincon e Munar.