Sentiamo il punto del presidente federale, Christian Forcellini

Per il tennis sammarinese, giugno è stato il mese delle competizioni per nazionali. Le ragazze, al secondo anno di esperienza nella Billie Jean King Cup, hanno trovato le loro prime due vittorie di sempre, contro Albania e Islanda. In Coppa Davis invece i ragazzi hanno vinto il proprio girone per poi cedere all'Armenia nello spareggio per la promozione per il Gruppo 3. Sentiamo il punto del presidente federale, Christian Forcellini.