Tiro a Volo, New Delhi: Alessandra Perilli è in finale

Alessandra Perilli è in finale alla Coppa del Mondo di Tiro a Volo in svolgimento a New Delhi, in India. La tiratrice sammarinese ottiene il 6° posto, l'ultimo valido per qualificarsi all'ultimo atto. Dopo aver fatto colpito 114 piattelli nelle 5 serie di qualificazioni (24-23-22-22-23), la Perilli ha avuto la meglio nello shoot-off eliminando la turca Kaya e l'indiana Singh. In testa ci sono le due italiane Silvana Stanco ed Erica Sessa. Domani mattina alle 9 - orario sammarinese, le 12.30 in India - è in programma la finale.