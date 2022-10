Tommaso Lonfernini e il suo “Seabreeze For LiFe” nella Top Five italiana

Il cavaliere Tommaso Lonfernini, con il suo “Seabreeze For Life”, si è classificato al quinto posto, dopo le prove di Addestramento, Salto a Ostacoli e Cross Country, al campionato nazionale riservato ai cavalli di cinque anni nati in Italia (anno 2017), indetta dal Ministro per le Risorse Agricole e Forestale (MIPAAF) presso la struttura del centro ippico “Lo Sperone” di Torino. Prossimo obiettivo per Tommaso Lonfernini per la stagione 2023 la qualificazione ai Campionati del Mondo riservata ai cavalli di sei anni che si terrà a Lion d’Angers in Francia.