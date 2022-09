Torneo “Grand Hotel San Marino Group”: Muraccini raggiunge Cianelli in finale

Sarà il quindicenne sammarinese Mattia Muraccini ad affrontare questa sera Alberto Cianelli nella finale del Torneo Terza Categoria Maschile “Grand Hotel San Marino Group”, organizzato dal CAST sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Il portacolori del TC Valmarecchia ha avuto la meglio in semifinale su Massimiliano Agnello con il risultato di 6-3 6-1 e questa sera sfiderà sul centrale la testa di serie numero 1 nella finale per il titolo (ore 19:00). A premiare il vincitore saranno i genitori di Simone De Luigi, il diciottenne atleta della Federazione Sammarinese Tennis scomparso in un tragico incidente poco più di 20 giorni fa. Simone si era aggiudicato la vittoria del torneo lo scorso anno. Dalla prossima edizione l'evento sarà intitolato alla sua memoria.