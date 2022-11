Vincono PromoPharma e Titan Services

Il volley sammarinese fa doppietta e conquista la vittoria sia nel campionato di B maschile, che in quello di D femminile. Dopo 5 sconfitte consecutive torna a muovere la classifica la PromoPharma che batte al tie break la Querzoli Forlì. L'atteggiamento dei sammarinesi è giusto fin dai primi punti e la squadra di Mascetti si mette al comando del primo set prima 7-3, poi 18-13. Vinto il parziale d'ingresso, la PromoPharma subisce il ritorno di una squadra completa come quella forlivese cui cede un po' troppo facilmente il secondo a 15.

Il terzo viaggia in equilibrio fino al 19-19 poi Forlì gioca meglio i punti decisivi e lo porta a casa. Sull'orlo del baratro la PromoPharma si ritrova. Insegue per buona parte del quarto senza arrendersi fino all'aggancio a 17. Il set e quindi anche il match si gioca su pochi palloni e il 27-25 premia San Marino.

Sentenza rinviata al tie break. San Marino perde Caselli, infortunato a un polpaccio. La vittoria si gioca in un paio di punti e per 16-14 la conquista la PromoPharma che può così ritornare a esultare. Seconda vittoria consecutiva invece per le ragazze della Titan Services che si sono imposte per 3-1 sul campo della Teodora Ravenna. Sabato le ragazze di Wilson Renzi giocheranno in casa alle 18,30 contro Bagnacavallo.