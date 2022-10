Volley: doppia sconfitta per le squadre del Titano

In serie D femminile la Titan Services ospitava la Fenix Faenza. Le romagnole s'impongono sul parquet sammarinese al tie-break, per la squadra di Wilson Renzi arriva il primo punto in campionato e il rammarico di aver sprecato l'occasione di centrare il primo successo. Le Titane vanno sul 2-0 nel conto dei set. Biancoazzurre che vanno in vantaggio 25/17 gestendo bene il primo parziale. Nel secondo servono i vantaggi, che comunque premiano San Marino che chiude 26/24. Dal terzo parziale in poi esce meglio Faenza, che sistemata la ricezione inizia la risalita. Le romagnole accorciano 25/18 e nel quarto s'impongono 25/22. La partita si decide al tie-break con la Titan Services che è sempre costretta a inseguire e Faenza chiude 15/9. Nel tabellino da segnalare i 18 punti a testa per Ghinelli e Ricciotti, in doppia cifra anche Filippi con 13. Prossimo impegno per le Titane in trasferta a Longiano venerdì.

In serie B maschile la PromoPharma cede in trasferta contro il San Martino in Rio per 3-1. Bene i sammarinesi sul piano del gioco, peccato per il risultato. La squadra di Stefano Mascetti va sotto 2-0 con la formazione emiliana che si aggiudica i primi due set per 25/18 e 26/24. Nel terzo parziale i Titani rientrano in partita vincendo 25/20. San Marino va in difficoltà fisicamente nel quarto parziale, San Martino in Rio ha campo libero per chiudere il set 25/9. Nell'economia della partita pesano anche le assenze di Benvenuti, Zonini e Morelli. Da segnalare i 19 punti di Kiva, 12 per Ricci. Prossimo impegno in casa per la PromoPharma contro Mantova.