Volley: la Titan Services vince al tie-break, ko a Macerata per la PromoPharma

La squadra di Stefano Sarti s'impone al tie-break contro l'Idea Volley Santarcangelo. Per San Marino è la quinta vittoria consecutiva. Nel primo set le Titane commettono qualche errore di troppo, ma alla fine s'impongono 25/23. Nel secondo e terzo parziale gli ospiti ribaltano il punteggio aggiudicandosi secondo e terzo set 26/24 e 25/21. Nel quarto set grande reazione di orgoglio sammarinese che vince 25/15 il parziale. La partita si decide al tie-break con la Titan Services che vince la partita 15/10. In tabellino ottima Ricci con 27 punti. Doppia cifra anche per Tura 21 e Ghinelli 20. In classifica le sammarinesi salgono a 30 punti con Alfonsine. Prossimo impegno sabato 20 aprile a Rimini contro la Figurella.

In campo maschile la Paoloni Macerata supera la PromoPharma 3-0. I Titani se la giocano, ma non basta per raccogliere punti. I sammarinesi cedono il primo set 25/22 e poi con un doppio 25/21. La PromoPharma con 21 punti è ancora fuori dalla zona retrocessione. Dopo il turno di riposo del prossimo week-end inizierà la fase decisiva per la salvezza con tre partite molto importanti contro San Severino, Potenza Picena e Castelferretti. Sabato 27 aprile tornerà in campo contro San Severino Marche in trasferta.