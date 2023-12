Volley, Serie D: la Titan Services batte lo Junior Coriano 3-1

Un bel successo per la Titan Services che supera lo Junior Coriano 3-1. La squadra di coach Stefano Sarti s'impone sul parquet di casa e sale a quota 12 punti in classifica. L'inizio della partita è molto equilibrato con le sammarinesi a commettere molti errori che condizionano il parziale, tanto che le romagnole riescono a vincerlo ai vantaggi per 26/24. Anche il secondo set non parte nel migliore dei modi. Lo Junior Coriano va avanti 4-0. Da qui parte la reazione sammarinese che si porta sul 6/5. Inizia un'altra partita con la Titan Services a trovare difesa e battuta. Il parziale è equilibrato ma dice San Marino 25/22. Le Titane riescono a reagire nel migliore dei modi e nel terzo set non hanno grandi problemi a chiudere 25/15. Il gioco della Titan Services produce la reazione sperata e il quarto, chiuso 25/17, vale la vittoria e tre punti in classifica. Ottimo il contributo di Federica Tura con 24 punti. In doppia cifra anche Ricci con 14. Il prossimo impegno è in trasferta contro l'Idea Volley Santarcangelo che insegue la Titan Services di appena un punto.