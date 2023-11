Volley, tie-break ancora fatale per la PromoPharma contro Loreto

Nelle ultime cinque giornate, la PromoPharma ha concluso le sue partite per ben quattro volte al tie-break, con un bilancio di tre sconfitte e un successo. In casa contro Loreto la squadra di Marco Ricci si deve arrendere al quinto set.

Partono bene i sammarinesi, ma i marchigiani rientrano nel set sul 22 pari. I sammarinesi però non riescono a reagire e il set è di Loreto 25/22. Nel secondo parziale sono gli ospiti a bloccarsi e a metà parziale arriva un break sammarinese 7/0 che permette alla PromoPharma di chiudere sul 25/11. La terza frazione è molto combattuta, avanti San Marino, dopo il time-out degli ospiti Loreto ribalta il punteggio e si prende il set 25/17. Nel quarto set i marchigiani sono avanti e ci restano fino al 18/16, quando la PromoPharma raggiunge il pareggio e riesce anche ad andare in vantaggio aggiudicandosi il parziale 28/26.

Il tie-break è senza storia. Parte male per i Titani che subiscono la battuta avversaria. Si cambia campo sul 8/4 e si chiude sul 15/10 senza che la PromoPharma abbia mai potuto impensierire Loreto. In tabellino Frascio mette 30 punti, Alessandrini 11. In classifica la PromoPharma sale a quota 5 punti davanti a tre squadre. Prossimo impegno in trasferta a Osimo sabato prossimo.