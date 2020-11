"Fiorentino Viva" sull'appuntamento del 19 novembre

Giovedì 19 novembre p.v. continua con il secondo appuntamento il confronto con la cittadinanza per la lista FIORENTINO VIVA, momento nel quale si affronteranno i temi del programma sintetizzati in 5 macro argomenti, che sono: Ambiente–Servizi–Socialità–Sicurezza e Salute –Trasparenza. Vista la gradita partecipazione della prima serata e lo scambio di opinioni con il pubblico, per le criticità e l’attualità dei problemi del castello nonché alcune proposte integrative di idee, la lista Fiorentino Viva aspetta la cittadinanza alle ore 21:00 sempre nella sala cinema del Centro Sociale di Fiorentino. FIORENTINO VIVA vuole unire e non dividere, nasce con l’intento di ridare valore e qualità ad una Fiorentino nuova, più vivibile e più partecipata dai cittadini. Ricorda inoltre ai lettori che la lista Fiorentino Viva è presente sui social network di Facebook ed Instagram, dove è possibile informarsi e prendere visione di tutto il materiale della campagna elettorale nonchè delle fotografie paesaggistiche del Castello. Vediamoci giovedì sera sempre in sicurezza come da disposizioni di legge anticovid.

c.s. FIORENTINO VIVA