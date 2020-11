"Uniamo San Marino" è centro storico e cultura

Lunedì 23 novembre dalle ore 20.45 la Lista UniAMO San Marino sarà presente presso Il bar di Santa Mustiola per proseguire gli incontri con la cittadinanza, a testimonianza del proprio modo di operare che è contemporaneamente anche un obiettivo: la ricerca del continuo confronto con i cittadini, per poter conoscere appieno le problematiche del territorio e costruire insieme risposte e soluzioni. Verrà illustrato il programma - realistico, fattibile, concreto- all’interno del quale si tratterà di CENTRO STORICO E CULTURA: Un’attenzione particolare infatti va al Centro Storico, nucleo originario della nostra Repubblica, Sede delle principali Istituzioni, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, che deve essere preservato e valorizzato. Oltre ad essere il polo principale di attrazione turistica è però contemporaneamente casa di diversi nostri concittadini, che a prezzo della bellezza del luogo si trovano a subire numerosi disagi. Primario, dunque è trovare formule che permettano una solidale convivenza tra le esigenze dei residenti e quelle delle Istituzioni e del comparto turistico commerciale. Vogliamo dunque si attui un nuovo regolamento per la musica e per la tutela dell’inquinamento sonoro, verificare e integrare il regolamento concessorio degli spazi pubblici, perseguendo un giusto equilibrio tra il diritto alla residenzialità, al riposo ed allo svago. Intendiamo risolvere le annose problematiche dei parcheggi per i residenti e concretizzare il progetto ZTL, creando tavoli di confronto tra le istituzioni e i residenti stessi. Nostra ferrea intenzione inoltre è vigilare sui bandi emessi dalla Segreteria al Territorio affinché il nostro territorio non venga ceduto a compagnie straniere che non investano per il bene del Paese. Strettamente collegato al CENTRO STORICO è anche il tema della CULTURA, che riteniamo un bene essenziale per la cittadinanza in quanto determinante per lo sviluppo di una popolazione cosciente e consapevole. Inoltre produrre e diffondere cultura può generare economia e diventare un volano per il turismo stesso. Intendiamo dunque dare piena attuazione alla nuova legge sull’Arte di Strada e supportare attività e manifestazioni di associazioni culturali, comitati di cittadini e singoli artisti. Vogliamo instaurare un dialogo con gli Istituti Culturali per creare iniziative rivolte alle diverse fasce della cittadinanza (cinema, incontri, mostre, concerti) e promuovere serate letterarie su temi attuali da cui nascano confronti e dibattiti oltre ad impegnarci per incentivare la creazione di negozi ed attività artigianali, locali o artistiche. Info e news aggiornate sulla pagina Facebook Uniamo San Marino.

c.s. lista "Uniamo San Marino"