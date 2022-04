2 aprile: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Oggi è la “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”. Nel 2007 le Nazioni Unite sancirono la giornata proprio per permettere di diffondere una sempre più ampia informazione sulla diversità nello sviluppo neurologico delle persone che va compresa e accettata.

A San Marino, l'Associazione BattiCinque da anni opera su territorio con progetti ad hoc per bambini e famiglie, oltre che per tenere vivi consapevolezza e dibattito. Quest'anno, assieme ad una mamma che ha avuto la brillante idea, porta avanti il progetto “Pomeriggi da ricordare”: uno spazio per rendere speciali e ricchi di giochi i pomeriggi dei bambini, di tutti quanti i bambini. Perchè il gioco e il divertimento non conoscono barriere.

Il progetto è stato presentato nell'ultima puntata di Khorakhanè.