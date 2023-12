25 dicembre: i Capitani Reggenti alla Messa di Natale nella Basilica del Santo

È una delle festività più attese dell'anno e centrali per la comunità cristiana: il Natale, momento ricco dei celebrazioni e di momenti di riflessione. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, alla Basilica del Santo, la messa alla quale hanno partecipato i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Una celebrazione dall'alto valore civile e religioso, alla presenza dei capi di Stato nel luogo di culto principale per San Marino: la Pieve. I Capitani Reggenti, poche ore prima, nel messaggio di Natale, si erano focalizzati sul valore della pace, esprimendo vicinanza ai profughi in fuga da guerra e miseria e a chi, nel nostro Paese, vive in sofferenza e solitudine.