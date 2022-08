Al via ieri "Mi Gusto", una festa di sapori nel centro storico di San Marino

La festa dei sapori, quelli più semplici e quelli più complessi, locali o etnici, da gustare in modo semplice. “Mi Gusto”, l'evento dedicato allo street food in programma fino al 16 agosto, allieta il palato dei visitatori, con i suoi 20 stand in via Eugippo, vicino alla Cava dei Balestrieri. Oltre al cibo, ad animare l'atmosfera anche spettacoli, con musica e concerti live. L'iniziativa, ideata ormai nove anni fa, – secondo gli organizzatori – rappresenta “il piacere di riappropriarsi della città attraverso uno street food che a San Marino è sempre più di livello”. Per la prima giornata buona l'affluenza di turisti e di sammarinesi che si sono aggirati tra gli stand per assaggiare le diverse pietanze proposte: dalle tagliatelle alla piadina, dall'asado al thailandese, senza dimenticare gli amanti del pesce e i vegetariani. A fianco al piatto, ottima birra artigianale, vini locali e non e cocktail a tema. Un'offerta culinaria a tutto tondo dal pranzo alla cena. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.