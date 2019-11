Alessandria, funerali Vigili del Fuoco

i funerali sul TG1

Ad Alessandria per i funerali dei tre Vigili del Fuoco, morti martedì nell'esplosione della cascina di Quargnento. ci sono le istituzioni: il premier Conte e il presidente della Camera Roberto Fico, ma soprattutto ci sono i colleghi: 1.500 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia. Proprio i colleghi a portare a spalla i tre feretri. Applausi al loro passaggio fra due ali folla, insieme al suono delle sirene. Invoca "la benedizione di Dio per Nino, Marco e Matteo” il vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese “morti – dice - in un atto di servizio alla comunità''. Funerali seguiti in diretta dai comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia. Questo anche a Rimini, alla presenza del Prefetto, e di una delegazione sammarinese composta dagli uomini della protezione civile insieme al Capo, Fabio Berardi e della Polizia Civile. E al Comando dei Vigili del Fuoco arriva il telegramma del segretario con delega alla Protezione Civile, Augusto Michelotti a nome delle istituzioni sammarinesi. “Il Vigile del Fuoco – dice - non è un mestiere qualsiasi, è una scelta di vita al servizio delle vite degli altri". Dalla loro scomparsa questo nostro mondo risulterà meno sicuro – prosegue – ma sappiamo che se avessero avuto sentore del loro destino sarebbero andati lo stesso a spegnere quell’incendio”