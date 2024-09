Alluvione ER: i volontari della Protezione Civile di San Marino nelle aree più colpite

Proseguono senza sosta le attività di assistenza alle persone e i lavori di messa in sicurezza dei territori romagnoli colpiti dall'alluvione. Questa mattina un contingente di volontari della Protezione Civile di San Marino ha raggiunto le aree più colpite per dare il proprio contributo. Il gruppo di volontari sarà seguito anche da altre squadre in supporto, dotate di idrovore e attrezzature indispensabili per questo tipo di scenario emergenziale.

Intanto Irene Priolo, vicepresidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, è stata nominata Commissario delegato per gli eventi meteorologici eccezionali. Ridotto inoltre il numero degli evacuati assistiti dal sistema di Protezione Civile che scendono complessivamente a 1.200. Per domani prevista però una nuova allerta meteo arancione dovuta alle piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla per criticità temporali in tutta l'Emilia Romagna.

Nel servizio le interviste a Massimo Conti (Protezione Civile RSM) e Irene Priolo (Commissario delegato per gli eventi meteorologici eccezionali)