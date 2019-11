Bcsm aderisce alla giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

Banca Centrale si unisce alla commemorazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo comunica la Presidente Catia Tomasetti con un messaggio sul sito Bcsm nel quale anticipa che il Consiglio Direttivo sta già lavorando per istituire il “Comitato Diversity” a cui tutti i dipendenti potranno far riferimento ed a cui potranno dare il loro contributo per combattere ogni forma di discriminazione, non solo quella di genere.