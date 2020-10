Aggiornamento sul caso del bambino di 6 anni positivo al virus: dopo essere stati sottoposti a tampone, positivi altri cinque alunni della classe della scuola elementare di Dogana, frequentata dal bimbo. La classe è stata messa in quarantena per una settimana e riprenderà le lezioni il 3 novembre. Disposta la chiusura dell'intero plesso fino a lunedì per le procedure di sanificazione.

