Bollettino Statistica: crescono imprese e lavoratori. In aumento le unioni con rito civile

L'Ufficio statistica ha diffuso i dati relativi al terzo trimestre del 2019.

33.574 i residenti sul Titano alla data del 31 dicembre, di cui 49,4% maschi e 50,6% femmine. E se i sammarinesi sono diminuiti di 33 unità sono aumentati gli italiani residenti di 134. 156 i matrimoni celebrati, dei quali quasi 7 su 10 con rito civile. 32 le unioni civili registrate.

Per quel che riguarda il mondo delle imprese al 31 dicembre quelle operanti in territorio erano 4,934 con un +16 rispetto alla fine del 2018. Saldi positivi nei settori “Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese” e “Sanità e Assistenza sociale”. In leggera diminuzione sono le imprese dei settori: Agricoltura e Manifatturiero. 288 le aziende che hanno fatto ricorso ricorso alla Cassa integrazione guadagni con un -15,6 rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente.

Parlando sempre di dati economici, per quanto riguarda il lavoro, l'Ufficio statistica ha rilevato che sono 22.967 le forze di lavoro complessive, +2,5% rispetto al 2018. 1.333 sono i disoccupati totali (5,8%), di cui 1.041 sono disoccupati in senso stretto. Aumentato del 7,7% il numero dei frontalieri che raggiungono ora le 6.355 unità.

Positivi i dati che arrivano anche dal comparto turistico con un +1,6% di visitatori e un +32% per quanto riguarda il turismo di sosta.





In allegato la versione integrale del bollettino