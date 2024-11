Borgo Maggiore, riqualificazione ex IMS: primo sopralluogo con i Segretari di Stato competenti

Sentiamo Teodoro Lonfernini e Matteo Ciacci

Da “polo della musica” con auditorium sotterrano, a cantiere fermo da oltre 10 anni. È la parabola dell'ex Casa Martelli, un tempo sede dell'Istituto Musicale Sammarinese. Obiettivo del governo riqualificare e valorizzare la struttura, porta di ingresso del centro storico di Borgo Maggiore.

"Sono più di dieci anni che il cantiere è fermo, troppi" sottolinea il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci: "Stiamo valutando con anche il sopraluogo di oggi di capire quale possa essere la destinazione d'uso per poi iniziare un percorso che possa portare a livello di cantiere e progettualità, la sua valorizzazione".

Palazzo Martelli ha anche un importante valore storico e culturale da preservare, ricorda il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, indipendentemente da quella che sarà la sua nuova destinazione è importante monitorare un cantiere fermo da così tanti anni.

"Purtroppo un cantiere fermo su un bene storico da un punto di vista urbanistico e immobiliare - afferma Lonfernini - che va assolutamente recuperato. Poi, quale sarà la destinazione? Se anche per un fattore culturale o per le necessità di avere sempre a disposizione spazi per attività di carattere culturale, lo vedremo dopo che ci saranno state le visite e i monitoraggi da un punto di vista tecnico".

Nel servizio le intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Cultura)