Bufera Federcalcio: il Segretario allo Sport Lonfernini esprime fiducia nell'operato della magistratura e del tribunale

Il giorno dopo la notizia del rinvio a giudizio dei vertici della Federcalcio Sammarinese per amministrazione infedele il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini si astiene da ogni commento sul merito della vicenda affidandosi con fiducia all'operato della Magistratura e del Tribunale. In risposta ad insistenti richieste Lonfernini dichiara che l'incontro informale, avvenuto questa mattina, col Presidente Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani, era già in agenda da tempo, anche per altre questioni. Il Segretario di Stato allo Sport chiarisce inoltre che sul fronte dei rapporti tra Federazione, Segreteria e Cons, si pronuncerà solo all'esito del Consiglio Nazionale. “Non sono disposto in ogni caso – afferma Lonfernini – ad essere tirato per la giacchetta, né da una parte, né dall'altra”. “Ovviamente – prosegue – la situazione desta preoccupazione perché la federcalcio è la federazione più importante, anche sul piano internazionale. Intendo quindi attenermi ad una condotta di massima attenzione senza venire meno al mio ruolo di Segretario di Stato allo Sport”.