Caro-vita: nel 2024 stangata da mille euro a famiglia

Dagli alimentari alle bollette, il 2024 costringerà gli italiani a mettere mano al portafoglio. In un anno, ogni famiglia potrebbe spendere fino a 974 euro in più: questa la stima del Codacons, che ha sommato gli aumenti previsti nei vari settori. Si parte da cibi e bevande, che registrano da due anni un trend in forte rialzo destinato a proseguire, seppur in attenuamento, determinando un rincaro di 231 euro. Per i trasporti, dopo un 2023 caratterizzato da caro-benzina e caro-voli, ogni nucleo potrebbe trovarsi a pagare 160 euro in più.

Altra nota dolente è l'Rc auto, con nuovi aumenti annunciati. Anche in casa non c'è tregua: se per i mutui sembra finito il rialzo delle rate, per le bollette ci sono ancora diverse incognite. La fine del mercato tutelato di gas e luce porterà inevitabili rialzi delle tariffe fino a 220 euro. Anche la telefonia annuncia prezzi in crescita fino a un massimo del 10%, che si traduce in una maggiore spesa tra i 30 e 35 euro.

Rincari previsti anche nei listini di banche (18 euro), bar e ristoranti (68 euro) e settore turistico (120 euro). Mentre con la fine del 2023 scade il “carrello tricolore”, voluto dal governo Meloni per fissare prezzi calmierati sui prodotti di largo consumo.

Anche a San Marino è attiva un'iniziativa simile, prevista dal patto anti inflazione. Patto che si avvia verso il rinnovo, previsto nel pomeriggio con la firma di assoconsumatori e Segretari a Industria e Finanze.