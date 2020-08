Caso targhe, nuovo emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle

Nel video l'intervista a Marco Croatti, senatore M5S

Sul caso targhe anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al Decreto Semplificazioni. Le forze di maggioranza, Partito Democratico e M5S, si sono mosse per trovare una soluzione alla questione targhe estere innescata dal Decreto Sicurezza voluto dalla Lega, e che tanti problemi ha creato alle aziende sammarinesi e ai lavoratori. Un secondo emendamento, oltre a quello del Pd, è stato presentato dal senatore 5Stelle Marco Croatti, che viene ringraziato anche da Diego Renzi, presidente del Comites, per aver pensato ad una soluzione che possa risolvere le distorsioni create, chiedendo al contempo al governo italiano di fare presto per il bene della comunità italiana all'estero.

