CEMEC: giornata di formazione per il primo soccorso adulto

Giornata di formazione all'Ospedale di Stato organizzata dal CEMEC per il primo soccorso adulto BLSD laici. Obiettivo del corso fare apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Il corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Il corso è certificato da I.R.C.- Italian Resuscitation Council.