Centenario Cassa Rurale di Faetano: presentato il logo che accompagnerà BSM ed Ente Cassa di Faetano fino a fine 2020

In apertura di serata è stato “svelato” il logo dedicato al centenario della fondazione della Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Faetano: cooperativa nata il 20 dicembre del 1920, ispirata al cattolicesimo sociale di inizio secolo. Il Presidente di Banca di San Marino, Marcello Malpeli, ha ricordato come l'istituto abbia saputo evolversi nel tempo, per rispondere alle esigenze della popolazione. “Si tratta di una grande occasione – gli ha fatto eco il Presidente di Ente Cassa Faetano, Giuseppe Guidi – per riscoprire gli ideali che hanno animato i soci fondatori”. Presente alla cerimonia anche il DG di BSM Luca Lorenzi, Il logo accompagnerà le due istituzioni fino a fine 2020: anno che si preannuncia ricco di eventi. Di assoluto livello il “prologo”, con la presenza, a Villa Manzoni, di un big del giornalismo come Alan Friedman. Esperto di economia, una collaborazione ormai consolidata con la San Marino RTV; Friedman ha presentato il suo ultimo best seller: “Questa non è l'Italia". Un libro di forte attualità, che analizza tematiche strategiche, quali gli effetti del passaggio di consegne al vertice della BCE, l'immigrazione, il possibile mutamento del quadro geopolitico europeo, e ovviamente un focus sul fenomeno del sovranismo. Importante, a questo proposito, la partita delle prossime Presidenziali statunitensi.

