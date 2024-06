Città sostenibili: San Marino studiata nel master del Norman Foster Institute

La collaborazione tra il Titano e l'archistar Norman Foster nasce molto tempo fa e si consolida nell'ottobre del 2022 con la Dichiarazione di San Marino, firmata dai Paesi Unece: un documento guida per progettare città sostenibili. E così, nel primo master avviato dal Norman Foster Institute a Madrid, in collaborazione con il Mit americano, la piccola Repubblica è tra le realtà studiate, assieme a Bilbao e Atene. Un anno di corsi per approfondire la teoria e fare pratica per 24 studenti, divisi in tre gruppi, provenienti da tutto il mondo e selezionati per curriculum e portfolio. Dopo la fase di studio, il viaggio ognuno nella meta assegnata. Un gruppo, accompagnato da tre professori, sta chiudendo proprio ora la sua esperienza sul Titano. "I ragazzi hanno partecipato per una settimana alla nostra vita sociale - spiega Stefano Canti, segretario al Territorio -, hanno fatto sopralluoghi in tutti i Castelli e sono rimasti stupiti delle peculiarità del territorio". Dunque informazioni raccolte da interviste, libri, mappe e visite in tutti gli angoli della Repubblica. Gli studenti ora elaboreranno un progetto finale con le indicazioni più adatte a rendere San Marino un Paese sostenibile. A novembre la presentazione a Madrid, a cui parteciperà la Segreteria al Territorio, e in seguito quella sul Titano e alla prossima Biennale d'Architettura. "E' una grandissima opportunità per San Marino - conclude Canti -. I temi principali da cui potremo prendere spunto sono viabilità, trasporti ed edilizia abitativa".





Nel video l'intervista a Stefano Canti, segretario al Territorio