Comitato sammarinese Pierre de Cubertin: consegnati gli attestati di “Alfieri 2024” agli alunni della 3°C

Assegnato l'Araldo 2024 del Comitato Sammarinese Pierre de Cubertin alla Scuola media di Serravalle, insieme agli attestati di "Alfieri 2024 CSPC" agli alunni della classe 3°C. "Riconoscimento - spiega Maria Rita Morganti, presidente CSPC - consegnato alla fine di un percorso sportivo che ha visto i ragazzi e le ragazze della 3°C protagonisti".

L'appuntamento, tenuto insieme al Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, è un altro importante tassello delle varie iniziative promosse dal Comitato Pierre de Cubertin: dalla via intitolata al barone sotto lo stadio olimpico di Serravalle, al manifesto appunto redatto in occasione del torneo di pallavolo dagli alunni della 3°C della Scuola Media di Serravalle.

"Hanno riflettuto - aggiunge Maria Rita Morganti - su quella che poteva essere l'istintività di dare un nomaccio su un azione di gioco sbagliata, riflettendo su questa azione trasformando la negatività in positività portandola come emozione scritta su questo opuscolo".

"Non dobbiamo dare per scontato - aggiunge Roberto Ercolani, Capitano di Castello Serravalle - un riconoscimento di quello che è il fair play, la sensibilità, l'unione, la condivisione. Possibilità che i ragazzi, forse spesso e volentieri ci insegnano. Perché loro lo danno per scontato, noi invece non dovremmo farlo. Dovremmo riconoscere ai ragazzi che questa sensibilità è qualcosa che deve essere mantenuta".

Nel servizio le interviste a Maria Rita Morganti (Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Cubertin) e Roberto Ercolani (Capitano di Castello di Serravalle)