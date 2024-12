Commissione per la Conservazione dei Monumenti chiarisce: "Nessuna autorizzazione per il dehor in Piazza della Libertà"

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti (CCM) ha emesso una nota per smentire alcune informazioni circolate recentemente sui social e sui media in merito alla sua posizione sul dehor del lounge bar Oyster Bistrot, situato in Piazza della Libertà, San Marino.

La CCM ha specificato che, sebbene fossero stati presentati progetti per le modifiche interne del locale e per il restauro della tettoia esterna – successivamente approvati con prescrizioni – non è mai stata ricevuta una richiesta di autorizzazione per la costruzione del dehor.

La struttura, definita “invasiva” per il contesto storico e istituzionale della piazza, è stata realizzata senza il parere vincolante della Commissione, come invece previsto dalla normativa per interventi nel centro storico, patrimonio UNESCO. Già nella scorsa legislatura, la CCM aveva denunciato il mancato rispetto delle procedure con una lettera inviata alle istituzioni sammarinesi, senza che si registrassero sviluppi concreti.

Di recente, una segnalazione di un cittadino ha spinto la Commissione a richiedere ulteriori verifiche all’Ispettorato di Vigilanza sul Territorio (UPAV). Infine, la CCM ha ribadito che la sua funzione è esclusivamente consultiva e non di controllo, sottolineando l’importanza di salvaguardare Piazza della Libertà, luogo simbolo per cerimonie istituzionali e religiose della Repubblica, e ha invitato a una corretta informazione sulla vicenda.