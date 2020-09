Compagni di viaggio: la mostra fotografica sulla quotidianità della fauna selvatica di San Marino

Inaugurata alla Sala del Podere Lesignano, per il San Marino Green Festival, la mostra del fotografo sammarinese Mirko Mancini. Si chiama “Compagni di viaggio” e racconta la quotidianità di animali che convivono con noi sul territorio. Una serie di scatti che mettono in risalto un ambiente poco conosciuto dall’uomo e permettono di scoprire uno scorcio di natura che altrimenti rimarrebbe nascosto. Mancini ha realizzato reportage e documentari fin da giovane, sviluppando la tecnica assieme all’interesse per la fauna selvatica che popola il Titano. Per immortalare quegli animali, spesso elusivi, ha adottato tecniche di mimetizzazione e appostamento, per cogliere tutta la loro spontaneità. Sulla sua pagina Facebook è possibile vedere i video registrati dalle fototrappole con le immagini di volpi, cinghiali, tassi, e lupi nel territorio di San Marino.