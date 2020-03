Coronavirus e bambini: come spiegare la situazione e vivere la quotidianità?

E' un momento particolar per le famiglie sammarinesi, figli a casa da scuola e con attività sociali e sportive sospese, un clima di incertezza pesante e di preoccupazione per la salute. Scoprire una diversa quotidianità parte dalla necessità di rispondere alle loro domande con chiarezza trasparenza. "Venendo a mancare la scuola come punto di riferimento e come ritmo della giornata, occorre riorganizzare la routine, magari cercando di preservare abitudine familiari precedenti". Sentiamo i consigli di Elena Gasperoni, psicologa e psicoterapeuta del Servizio Minori dell'Iss