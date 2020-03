Coronavirus: il sole riempie i parchi

In questa giornata di sole – nonostante gli appelli a limitare le interazioni personali - i sammarinesi hanno deciso di uscire comunque nei parchi della Repubblica. Al parco Ausa diverse famiglie hanno trascorso il pomeriggio. Tante le persone anche a Montecchio mentre, sul fronte supermercati, si è registrata una situazione tutto sommato tranquilla nel pomeriggio con ingressi limitati.

Proprio questa mattina, in conferenza stampa, l'appello del gruppo di coordinamento a non prendere d'assalto i negozi di alimentari. In una nota si sottolinea inoltre come gli appelli a comportamenti responsabili non siano stati recepiti da tutti i cittadini. "Tali condotte irresponsabili - si legge nel comunicato - non sono più ammissibili; pertanto saranno messe in campo azioni di sorveglianza e contrasto e, in caso di violazioni, scatteranno le sanzioni previste dalla legge".