Coronavirus San Marino: 36 nuovi casi in territorio. Nel primo pomeriggio via alle vaccinazioni

Anche a San Marino è arrivato il giorno del V-Day. Nel pomeriggio si parte con le vaccinazioni. I primi a riceverlo saranno operatori sanitari e personale dell'Istituto, un piccolo gruppo di 25 persone. Tre i punti principali per le vaccinazioni: al centro Azzurro e in altre due aree dell'ospedale. Intanto continuano ad essere alti i numeri del contagio in Repubblica.









Nelle ultime 24 ore sono 36 i nuovi positivi e cinque le guarigioni. Non si registra nessun decesso. In ospedale restano 24 le persone ricoverate ed è ancora alta la saturazione della terapia intensiva ferma all'83%. Le persone seguite a domicilio sono 323. Da inizio pandemia il totale dei casi rilavati è di 3.622, le guarigioni 3.202.