Coronavirus: spesa a domicilio per limitare le affluenze

Attenendosi a quanto stabilito dalle disposizioni del Governo, i supermercati in Repubblica hanno attivato le misure per evitare affollamenti e garantire il rispetto delle distanze: limitando troppi ingressi nello stesso momento e facendo rispettare il metro di separazione tra le persone alle casse.

Così come per farmacie e parafarmacie, inoltre, anche i punti vendita di generi alimentari resteranno aperti nel fine settimana. In Italia per limitare le affluenze, molte catene stanno offrendo il servizio di consegna della spesa a domicilio. Anche a San Marino diversi negozi e supermercati si stanno organizzando ma quasi tutti però, ci spiegano, non sono ancora pronti a soddisfare un numero elevato di ordini. Ma è nei momenti di emergenza la comunità si stringe intorno a chi ha necessità. Sui social diverse persone sono disponibili per fare la spesa a chi ne avesse bisogno.

Attenzione però importante per tutti i volontari, ha ricordato l'Istituto di Sicurezza Sociale, rapportarsi con la Protezione Civile via mail (protezione.civile@pa.sm) o al numero 0549 887088. Ogni iniziativa personale non pianificata, sottolinea infatti l'ISS, rischia di essere un bel gesto ma scarsamente utile o addirittura dannoso.