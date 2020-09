Coronavirus: sul Titano 6 nuovi positivi

Sei nuovi positivi e due nuovi guariti al Covid-19 a San Marino. È l'ultimo aggiornamento dell'ISS, che comunica che i casi totali in Repubblica sono 722 di cui: 18 positivi, 42 decessi e 662 guariti.

Rispetto all'ultimo aggiornamento del 5 settembre, salgono a 17 le persone in isolamento domiciliare, mentre un paziente resta ricoverato in isolamento in Ospedale per polmonite, al momento le sue condizioni sono clinicamente stabili.

I nuovi contagi sono prevalentemente riconducibili a rientri dall'estero. L’età media delle persone attualmente positive è di 42 anni. Le quarantene attive sono in totale 14.

Alla data del 8 settembre 2020 risultano eseguiti 7.176 tamponi e 21.346 test sierologici.