Covid a San Marino: sette nuovi casi, quattro i ricoverati in ospedale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 15 ottobre, si segnalano 7 nuovi casi di infezione e 3 persone guarite. I casi totali in territorio dall'inizio dell'epidemia salgono così a 766, di cui 36 attualmente positivi, 42 decessi e 688 (+3) guariti. Le quarantene attive sono 63. L’età media delle persone positive è di 43 anni.

Tra le persone positive, quattro si trovano ricoverate in ospedale. In un caso si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina di 60 anni, ricoverata nel reparto di semintensiva, ma in condizioni stabili e con respiro autonomo. Negli altri tre casi si tratta di due donne e di un uomo (rispettivamente di 82, 76 e 54 anni) ricoverati nelle stanze di isolamento del reparto di medicina con un quadro prevalentemente polmonare.

Al momento quindi non si è resa necessaria l’apertura del reparto Covid, che resta al momento chiuso ma pronto all’utilizzo.

Al 18 ottobre 2020 sono stati eseguiti 23.102 test sierologici e 8.604 tamponi molecolari.

Si rammenta ai cittadini di rispettare le raccomandazioni igienico-sanitarie finalizzate a contrastare la diffusione del virus e si ricorda che, in caso di febbre o sintomi respiratori, non ci si deve recare direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma occorre prima contattare il proprio medico curante o la guardia medica.