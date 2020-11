Covid: calano i contagi, ma più ricoverati in intensiva. Alle Superiori 3 classi in quarantena preventiva

Il Segretario di Stato alla Sanità esprime un “moderato ottimismo” guardando alla situazione dei contagi. 15 i nuovi casi rilevati, a fronte di 264 tamponi. Crolla la percentuale di positivi sul totale dei test che passa dal 16,02% del precedente bollettino all'attuale 5,68%. Diminuisce di due unità anche il numero di ricoverati, da 15 a 13, ma in terapia intensiva entra un nuovo paziente arrivando a sei. Numeri che per la rianimazione iniziano ad essere rilevanti, come spiega Roberto Ciavatta. Allo stesso tempo, però, dice, “abbiamo altri 14 potenziali posti da attivare”. 278 sono i positivi totali dei quali 265 in isolamento a casa. 41 anni l'età media dei contagiati. 33 le nuove guarigioni.





Nel frattempo, sono stati superati i 2 milioni di euro di donazioni all'Iss per l’emergenza sanitaria ed è stata già impegnata la maggior parte dei fondi. Oltre 345mila euro i costi, ad esempio, per le attrezzature medico-sanitarie. A questi si sommano quelli arrivati sul conto corrente della Protezione Civile.

Nuovi aggiornamenti dalla scuola. Ad oggi sono tre le classi in quarantena preventiva alle superiori. Il Dipartimento Istruzione ricorda che non c'è alcun focolaio, ma solo singoli ragazzi positivi e che, al contrario, i casi generali stanno diminuendo nell'intero settore dell'istruzione. L'Iss, spiega il Dipartimento, ha deciso per le quarantene per una maggiore cautela, in modo più stringente rispetto alle linee guida. Per i ragazzi più grandi è poi più facile fare didattica a distanza. Superiori e Cfp avranno un referente sanitario per seguire la situazione. Questo era anche l'auspicio del preside Giacomo Esposito. In merito alla gestione sanitaria delle situazioni degli ultimi giorni “non spetta a me esprimere giudizi”, afferma. Alle superiori si parla della necessità di una trasmissione tempestiva delle informazioni legate a salute e pandemia.





Torna la possibilità di fare due passi all'aria aperta per chi è in isolamento o quarantena. Da oggi è valida la nuova ordinanza che consente a queste persone di spostarsi, con certificazione medica, per raggiungere in sicurezza le aree verdi predisposte. Gli interessati possono chiamare lo 0549 994001 per prenotarsi. In caso di troppe richieste, priorità sarà data a disabili e minori. Previste sanzioni per chi non rispetta le regole. Una buona notizia, per il segretario Ciavatta, che serve a dare speranza a quanti si trovano in difficoltà per l'isolamento.