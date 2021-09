Covid: casi totali in calo a San Marino, in Italia si ragiona su aumento capienza in teatri e cinema

Torna a scendere il totale dei positivi a San Marino, dopo le 16 guarigioni registrate nell'ultima giornata. Ora sono 47 le persone positive al Coronavirus, con un'età media di 40 anni. Allo stesso tempo, 2 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 169 tamponi, con un tasso di positività all'1,18%. Stabile, a livello numerico, la situazione in ospedale. 4 sono i pazienti seguiti nella struttura ospedaliera, di cui 2 in terapia intensiva che resta al 17% di saturazione. 43 soggetti si trovano in isolamento a casa.

Sul piano delle vaccinazioni, in Repubblica risulta completamente immunizzato il 78,36% della popolazione vaccinabile. Sono 47.026 le dosi totali inoculate. Di queste, 24.368 sono seconde dosi o dosi uniche. Le somministrazioni ai turisti sono a quota 2.263.









In Italia, si registrano 3377 nuovi positivi e 67 vittime. In Emilia-Romagna 280 nuovi casi, con il Riminese all'ultimo posto per contagi, ricoveri stabili e 2 decessi. Intanto, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia, per fine mese, una nuova valutazione su cinema e teatri, ipotizzando un aumento della capienza al 75-80% per arrivare poi al 100%. Costa ha parlato della possibilità di includere anche le discoteche nel ragionamento, parlando di capienza del 75% con certificato verde. “Credo sia opportuno l'utilizzo del green pass anche in Parlamento”, ha aggiunto, ma si apre la questione libertà di espressione e di voto per i parlamentari no-vax. Al centro del dibattito anche il pass per i sanitari, con il sottosegretario Pierpaolo Sileri che ha fatto riferimento a un'eventuale proroga. Nel frattempo, sono già alcune migliaia le persone vaccinate con la terza dose, dopo l'avvio ieri delle somministrazioni agli immunocompromessi.