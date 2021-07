Covid: sale a 23 il numero di positivi sul Titano

In fondo sul Titano era atteso un incremento dei contagi, visto il dilagare in Italia della variante Delta. E puntualmente è stato registrato nel bollettino del lunedì; dove si sommano le risultanze dei test effettuati da venerdì a domenica. 23, attualmente, i contagiati; 3 dei quali sarebbero seguiti dalle Autorità Sanitarie dei territori limitrofi. Un incremento di 8 unità, dunque, rispetto al precedente aggiornamento. Nessun nuovo caso rilevato ieri; ma è presumibile vi sia stato un numero assai ridotto di tamponi. Guardando il “bicchiere mezzo pieno” conforta la conferma dello status “Covid-free” dell'Ospedale. Si tratterebbe insomma di casi con sintomatologia non grave; compatibile con la permanenza in isolamento nel proprio domicilio. Tutto ciò mentre il totale delle vaccinazioni effettuate raggiunge quota 45.204; 1.508 le somministrazioni ai turisti. In Italia, intanto - dopo settimane di calo seguite da stabilità -, per la prima volta la percentuale di posti letto in reparto, occupati da pazienti Covid mostra un aumento. Attualmente è al 3%: quota molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati, ma che rispecchia l'aumento dei contagi dei giorni scorsi. Procede nel frattempo la campagna d'immunizzazione; dopo l'accelerazione seguita alle comunicazioni del Governo sul Green Pass. 65 milioni le dosi inoculate. “Entro luglio arriveremo al 60% dei vaccinabili” immunizzati, assicura il Commissario Figliuolo; ad avviso del quale l'obiettivo dell'80%, per settembre, è “a un passo”. Ma si guarda anche alle cure farmacologiche. Nei giorni scorsi il Presidente dell'AIFA aveva ricordato come l'EMA stia valutando alcuni farmaci specifici contro il Covid. “Hanno dimostrato grande efficacia e sicurezza”, aveva precisato. “Verso ottobre o novembre – aveva aggiunto - saranno valutati gli studi e quindi l'agenzia europea del farmaco darà un primo giudizio di via libera o meno su alcuni farmaci”.