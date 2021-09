Covid San Marino: 82 i casi attivi ma calano i ricoveri

A San Marino continua la situazione di sostanziale stabilità nei numeri della pandemia. Questa mattina il "cruscotto"dell'Iss segnala 5 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore e 4 guarigioni, per un totale di 82 positivi attivi. Calano invece i ricoveri in ospedale, che passano da 5 a 3, con ancora una persona in terapia intensiva. 79 i pazienti seguiti a domicilio.

In Italia segnali di risalita dell'epidemia con l'incidenza in aumento in otto regioni. In Calabria si registrano numeri che annunciano l'ingresso nella zona gialla. L'incremento dei decessi è stato di 75 in 24 ore, mentre la campagna di vaccinazione procede e si avvicina al traguardo del 70% della popolazione che ha ricevuto due dosi dil vaccino anti Covid-19. Il ministro Speranza reputa "molto probabile" la terza dose di vaccino: "Partiremo dai più anziani e dai più fragili"



Da oggi, sempre in Italia, scatta l'obbligo di Green pass per bus, aerei e treni a lunga percorrenza. Stazioni ferroviarie blindate contro i no vax, che minacciano di bloccarle. Stretta sulla scuola, con il ministro Bianchi che annuncia il via dal 13 settembre alla piattaforma per il controllo del Green pass sul personale scolastico. Sarà solo il preside ad effettuare il controllo, ognuno avrà un semaforo rosso ed uno verde.