Covid San Marino: nuova crescita dei casi. Direttore Iss: "Siamo in grado di fronteggiare numeri, ma è allarme"

59 casi in una settimana e 7 guariti contribuiscono all'aumento dei casi attivi a San Marino: 86 gli attuali positivi. Allo stesso tempo, il numero dei ricoveri è stabile – ne sono 4 – ma un paziente è ora in terapia intensiva. 82 invece le persone seguite a casa e 73 le quarantene. Tra la terza e la quarta settimana di ottobre cresce anche il tasso di positività, al 4,02%.









Sul fronte vaccinazioni, 48.253 le dosi somministrate in totale di cui 25.060 seconde dosi o dosi uniche. E sono già 87 le persone che hanno ricevuto il richiamo. E' ora completamente immunizzato l'82,88% della popolazione vaccinabile. Argomenti affrontati dalla Commissione vaccini riunita nel pomeriggio per parlare di terza dose e di aspetti tecnici, visto che l'8 novembre si partirà con le nuove somministrazioni alle categorie fragili, e di green pass.

In Italia 5.188 contagi in 24 ore e 63 vittime. Diminuiscono i numeri dei ricoveri in terapia intensiva ma crescono nei reparti ordinari. In Emilia-Romagna 222 nuovi contagi e 5 vittime. Intanto, in Germania è allarme per quella che è stata definita una “pandemia dei non vaccinati”: 194 i morti in un giorno. E in Russia triste record di decessi: 1.189 in 24 ore.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini (direttore generale Iss)